SV Ried: 1:0-Sieg trotz langer Unterzahl

70 Minuten musste die SV Guntamatic Ried im gestrigen Heimspiel in der 2. Fußball-Liga gegen die Amateure von Sturm Graz mit einem Mann weniger auskommen – trotzdem fuhren die Innviertler einen 1:0-Erfolg ein.

Bereits von Beginn an übernahm das Team von Trainer Maximilian Senft das Kommando: Oliver Steurer (6.), David Bumberger (14.) und Nikki Havenaar (16.) vergaben die besten Chancen in der Anfangsphase.

Selbst ein früher Ausschluss von Benjamin Sammer – der 19-Jährige stand für Arjan Malic in der Startelf, sah nach 23 Minuten wegen rüden Foulspiels aber die Rote Karte – konnte die Hausherren nicht bremsen: Bei einem Stangentreffer nach einem Freistoß von Mark Grosse und einem Havenaar-Kopfball war Ried knapp an der Führung dran. Diese gelang in der 42. Minute: Grosse verwertete nach einem Foulspiel an Ante Bajic den fälligen Elfmeter zum 1:0.

Die Führung war auch während der zweiten Halbzeit nie in Gefahr: Lediglich in der 77. Minute musste Ried-Goalie Andreas Leitner bei einer Sturm-Chance eingreifen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.