FPÖ: Beide Generalsekretäre treten zurück

Nach Harald Vilimyky hat auch Christian Hafenecker seine Funktion als Generalsekretär der FPÖ zurückgelegt. Es handle sich um einen freiwilligen Rückzug sagte er am Mittwoch am Rande der Parteiklausur. Es sei an der Zeit, an eine jüngere Person zu übergeben. Auch Vilimsky betonte, dass sein Rückzug auf eigenen Wunsch erfolge. Wer den beiden nachfolgt, ist noch nicht entschieden. Hafenecker, der seit Mai 2018 Generalsekretär an der Seite Vilimskys ist, will weiterhin stellvertretender Landesobmann der Freiheitlichen in Niederösterreich sein, wie er sagte.

Zudem werde er eine "wesentliche Rolle im Parlamentsklub" der FPÖ spielen. Auch Hafenecker wollte - wie Vilimsky - diesen Schritt schon vor längerer Zeit machen, allerdings sei der Ibiza-Skandal dazwischen gekommen: "Man lässt die Truppe nicht alleine."

Video: Die FPÖ-Klausur in Leoben brachte erste Personalentscheidungen.

Nachfolge noch völlig offen

Vilimsky wiederum betonte, der wahrscheinlich längstgediente Generalsekretär einer Partei in Österreich gewesen zu sein. "Daher war es mehr als an der Zeit zu übergeben." Auch er betonte, den Schritt immer wieder aufgeschoben zu haben, zuletzt aufgrund der Parteikrise, die durch das Ibiza-Video verursacht wurde. Neben seinem internationalen Engagement will er sich als Verantwortlicher in den Wiener Wahlkampf einmischen.

Wer Vilimsky und Hafenecker nachfolgt, könnte bereits bei der Parteiklausur entschieden werden. Kolportiert wurde etwa Michael Schnedlitz, ein Vertrauter des niederösterreichischen Landesparteichefs Udo Landbauer.

Neben Personalentscheidungen steht heute die Parteireform an sich im Mittelpunkt. Oberösterreichs Landesparteichef Manfred Haimbuchner und der Welser Bürgermeister Andreas Rabl präsentieren ihre Konzepte in Sachen Compliance und Modernisierung. Dann wird darüber abgestimmt. Die Freiheitlichen sollen sich laut Haimbuchner und Hofer - nicht zuletzt aufgrund von Ibiza-und Spesen-Skandal des Ex-Obmannes Heinz-Christian Strache - die strengsten Compliance-Regeln aller Parteien verordnen. Überhaupt sei man die erste Bewegung, die solche Maßnahmen ergreift.

Besprochen wird auch das Budget der Bundespartei. „Die Finanzen der FPÖ sind gesund, wir sind sehr gut aufgestellt", so Hofer. Gerade einmal "ein Dutzend" Mitarbeiter seien beschäftigt. Geht es nach Hofer soll sich die Parteispitze samt den Landesparteichefs in Zukunft auch öfter absprechen als bisher. Zu diesem Zweck sollen in den Statuten modernere Kommunikationsmöglichkeiten verankert werden, wie etwa Videokonferenzen. Und auch die IT-Sicherheit der Freiheitlichen soll verbessert werden, kündigte der Parteichef an. Aber auch thematisch will sich die FPÖ verbreitern und neben den Feldern Migration, Sicherheit und Soziales auf "Satellitenthemen" setzen. Eine "moderne, rechtskonservative Partei" soll die FPÖ laut Hofer werden.

Kickl schimpft über Koalition

"Der billige Jakob wird gestrichen, ab sofort ist das der billige Werner", lästerte FP-Klubobmann Kickl in einer Pressekonferenz am Mittwoch über die neue türkis-grüne Bundesregierung. Verhandlungsbereit ist er bei der "Sicherungshaft".

Video: Herbert Kickl zum ersten türkis-grünen Ministerrat.

Die Grünen hätten der ÖVP in ihrem "Regierungstaumel" die gesamte strukturelle Macht im Staat überlassen, meinte Kickl und nannte den Sicherheitsbereich und das Finanzministerium: "Die Kardinäle und Bischöfe sind alle schwarz, die Ministranten alle grün." Eine Schonfrist für die Regierung lehnt Kickl ab und sieht seine Partei als "einzige wirkliche Oppositionskraft". SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner habe sich diesbezüglich mit ihrem "Opposition ist Mist"-Sager im Wahlkampf selbst aus dem Rennen genommen.

Dementsprechend lieferte Kickl einen inhaltlichen Rundumschlag gegen das neue Regierungsprogramm: Von der Ökologisierung ("ein anders Wort für abkassieren") über den Kampf gegen "sogenannte Hasskriminalität" ("der schwarz-grüne Metternich") bis hin zur nun im Raum stehende Abschaffung der Hackler-Regelung ("Anschlag auf die Arbeitnehmer"). Und die einzig positiven Punkte - Steuerreform und Maßnahmen im Asylbereich - seien "lauter Plagiate" und trügen die Handschrift der FPÖ, meinte Kickl.

Beim Casinos-Untersuchungsausschuss will der FPÖ-Klubchef SPÖ und Neos dazu drängen, den Untersuchungsgegenstand zu öffnen und zeitlich weiter zurück zu gehen. Und im übrigen will Kickl auch die Personalpolitik der neuen Regierung genauer unter die Lupe nehmen: die Größe der Kabinette, die "Umfärbung" und die Qualifikation der Mitarbeiter: "Ich bin gespannt, ob dann mit den gleichen Maßstäben gemessen wird, wie es bei der freiheitlichen Regierungsbeteiligung der Fall war."

Zur Verfügung stünde die FPÖ laut Kickl für eine Verfassungsänderung zur Umsetzung der "Sicherungshaft". Die "Opting-out-Klausel", die der ÖVP erlaubt, sich im Fall einer weiteren Flüchtlingskrise Mehrheiten im Parlament abseits der Grünen zu suchen, beurteilt der FP-Klubchef aber skeptisch: "Das werden wir uns anschauen, ob das wirklich so einfach geht, wie sich das Schwarze und Grüne vorstellen."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.