Prinz William gratuliert König Charles zum Vatertag

"Schönen Vatertag, Pa", schrieb der 41-Jährige am Sonntag auf dem offiziellen X-Account des Kensington-Palasts. Dazu postete er ein Bild von sich als kleiner Bub beim Ballspiel mit seinem Vater. Die Nachricht ist mit "W" signiert. In Großbritannien wird der Vatertag jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni gefeiert.

Williams Beziehung zu Charles (75) ist in den vergangenen Jahren dem Vernehmen nach enger geworden. Hingegen gilt das Verhältnis mit dem jüngeren Sohn Prinz Harry (39) als schwierig. In mehreren Interviews sowie seiner Biografie hat Harry seinen Vater wiederholt scharf kritisiert.

Was bei den Royals gestern los war:

