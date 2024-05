So soll Integration in Wels gelingen: Mehr Sprachförderung, mehr Pflichten

WELS. Jeder Dritte, der in Wels lebt, ist im Ausland geboren. In den Kindergärten, Schulen und auf dem Arbeitsmarkt sind die Anstrengungen groß, damit Integration gelingen kann. Die 65.000-Einwohner-Stadt arbeitet wie berichtet verstärkt mit dem Österreichischen Integrationsfonds zusammen. Heute präsentierten in schwarz-blauer Einigkeit Sozial- und Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) ein 500.000-Euro-Paket für Integrations- und Deutschkurse, um Menschen rascher in den Arbeitsmarkt zu bringen. Das Land verdoppelt dafür die Mittel.

Integration einfordern



„Das Land Oberösterreich setzt Schwerpunkte in Städten, die wie Wels stark betroffen sind“, sagt Hattmannsdorfer. Er betont einmal mehr, dass Integration aktiv eingefordert werden müsse. „In Oberösterreich gilt die Deutschpflicht in der Sozialhilfe, arbeitsfähige Sozialhilfebezieher, die sich nicht aktiv um Arbeit bemühen und nicht Deutsch lernen, werden sanktioniert.“ Der Bezug kann um bis zu 50 Prozent gekürzt werden. Er und Rabl fordern nun die bundesweite Einführung der Deutschpflicht in der Sozialhilfe.

Die Zahl der Sozialhilfebezieher war im Vorjahr in Oberösterreich rückläufig (minus 13 Prozent), bei den arbeitsfähigen Beziehern gab es in Wels einen Rückgang um acht Prozent auf 274. 72 wurden wegen Verletzung der Bemühungs- beziehungsweise Deutschpflicht sanktioniert, ihnen wurde der Bezug gekürzt.



In der FP-regierten Stadt hat sich der Ausländeranteil in den vergangenen acht Jahren auch aufgrund der Arbeitsmigration weiter erhöht. „Besonders gut integriert sind die Kroaten, es gibt aber einige Gruppen, die wir nicht erreichen“, sagt Rabl. Vor allem die Tschetschenen seien eine abgeschlossene Community, Häufungen gebe es auch bei Syrern und Afghanen. „Ein Allgemeinurteil ist aber nicht zulässig, es hängt natürlich auch von der sozialen Herkunft und vom Bildungsstand ab.“

Zur fehlenden Durchmischung von Kindern mit und ohne Migration in vielen Klassen sagt Rabl: „Wir brauchen in der Zuwanderung eine Pause, man sieht in Wien, wie der Familiennachzug die Situation verschärft, hier muss sich der Bund etwas überlegen.“ Hattmannsdorfer kritisiert die hohen Sozialleistungen mit entsprechender Sogwirkung in der Bundeshauptstadt, die zweieinhalbmal so hoch wie in Oberösterreich seien. Eine Verteilung der Menschen aus Wien in andere Bundesländer lehnt er ab.

Zuwanderung in Wels

Ausländeranteil: Dieser beträgt in Wels knapp 32 Prozent, die größte Migrantengruppe sind Kroaten (3180 Personen), Bosnier (2580 Personen) und Rumänen (1950 Personen). 48 Prozent sind EU-Bürger, 52 Prozent Drittstaatsangehörige.

Zwei Drittel der im Ausland geborenen Welserinnen und Welser sind erwerbstätig.

Die Arbeitslosenquote der in Österreich geborenen Menschen beträgt in Wels 9,1 Prozent, jene der im Ausland Geborenen 15,1 Prozent. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Menschen aus Fluchtherkunftsländern wie Syrien (27,4 Prozent) oder aus der Russischen Föderation (Tschetschenen: 28,4 Prozent).

Der Anteil ausländischer Bürger in der Sozialhilfe beträgt in Wels 48 Prozent und liegt im OÖ-Schnitt.Im Vorjahr wurden 72 Sozialhilfebezieherinnen und -beziehern in Wels wegen der Verletzung der Bemühungs- und Deutschpflicht Leistungen gekürzt.

