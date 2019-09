Jetzt war Stadtplatz-Pflasterer Hingerl sogar "genial daneben"

Freitag, der 13. September – für Steyr war dies wohl ein Glückstag. Denn auf Sat1 gab es unerwartet Gratis-TV-Werbung für die Stadt: Eine der Fragen bei "Genial daneben – das Quiz" mit Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen beschäftigte sich mit Steyr. Genauer gesagt mit dem Pflasterspektakel, das SP-Gemeinderat Franz-Michael Hingerl als Mitarbeiter des Bauamtes im Oktober 2018 auf dem Stadtplatz inszeniert hatte.

Einer der Kandidaten, Holger Piel aus Gütersloh in Nordrhein-Westfalen, hatte es mit der Frage "Womit handelte sich der Gemeinderat Franz-Michael Hingerl in seiner österreichischen Gemeinde Steyr großen Ärger ein?" in die Sendung geschafft.

Die Antwortmöglichkeiten lauteten a) "Er ließ ein Foto von sich in allen öffentlichen Gebäuden aufhängen", b) "Er tauschte das Pausenklingeln aller Schulen gegen eine Eigenkomposition" und c) "Er ließ seinen Namen auf den Stadtplatz pflastern".

Das Rateteam tippte auf Antwort b). Und Komikerin Hella von Sinnen ließ zur Pflasteraktion gar wissen: "Wir sind ja nun einiges gewohnt von Politikern, dass sie einen auf der Waffel haben und Narzissten sind und eitel. Aber so bekloppt kann doch keiner sein. Wenn du nur so ein pupiger Gemeinderat bist, das kann ich mir nicht vorstellen."

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at