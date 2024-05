Polka, Marsch, Sinfonie und eine Messe für den Papst

Die Blasmusikszene präsentiert sich am 13. und 14. Juli in der Landeshauptstadt.

Der 15. Oktober 2023 brachte eine Zäsur im oberösterreichischen Blasmusikverband. Zahlreiche Funktionäre waren amtsmüde, der verdiente Landespräsident Alfred Lugstein, damals 65, übergab an den 47-jährigen Hermann Pumberger. Der Kapellmeister der Blasmusikkapelle Haag/Hausruck (höchste Leistungsstufe) und Direktor der Landesmusikschule Grieskirchen/Neumarkt am Hausruck bereitet seither mit seinem Team intensiv das Landesmusikfest am 13. und 14. Juli in Linz vor.