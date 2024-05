Rettungshunde im Training: Dieses Bellen rettet Leben

In vollem Lauf stürmt "Cooper" auf den in der Wiese hockenden OÖN-Redakteur zu, stoppt in gerade einmal einem Meter Entfernung ab und beginnt wild zu bellen. Dieses "Verbellen" mag dünn besaiteten Gemütern im ersten Moment einen ordentlichen Schrecken einjagen. Aber es rettet Leben, denn damit zeigt "Cooper" seiner Besitzerin Marianne Schrambeck an, dass er einen Menschen gefunden hat.