Wer hat alte Fahrräder, die Schüler reparieren dürfen?

"Es soll eine Aktion werden, von der die Schüler auch in einigen Jahren noch profitieren können", sagt Rudi Steininger. Das 59-jährige Lehrer-Urgestein der Mittelschule Münichholz hat mit seiner Idee einer Radlwerkstatt für Schüler offene Türen bei Direktor Günther Briedl eingerannt.

Steininger fiel auf, dass der Radständer vor der Schule kaum frequentiert ist: "Unser Ziel ist, dass mehr Schüler mit dem eigenen Fahrrad zur Schule kommen und nicht mit dem Auto bis vor die Türe gebracht werden." Ein Problem, abgesehen von fehlenden Radwegen, sei, dass viele Schüler gar kein eigenes Fahrrad mehr besäßen, bei anderen das Rad häufig defekt sei.

Werkzeug für die Schüler

"Wir haben daher Werkzeug für die Fahrradreparatur und entsprechendes Material angekauft", sagt Steininger. Den Schülern soll im Unterricht beigebracht werden, wie sie in der Werkstatt selbst Hand anlegen, das eigene Rad pflegen und reparieren können.

"Wir realisieren diese Idee bei einem Projekt im Rahmen der Stiftung für Wirtschaftsbildung", sagt Briedl. Während einer Marktwoche von 13. bis 17. Mai werden Schüler der sechsten Schulstufe unter Anleitung von Steininger bereits erste Räder instand setzen. Ebenso steht eine Exkursion in eine Radwerkstatt auf dem Programm, ein Rad-Hindernisparcours wird aufgebaut, zudem informiert die Radlobby Steyr.

Kooperation mit dem BRG Steyr

"Wir haben zwar schon einige Räder, sind für unser Projekt aber noch auf der Suche nach weiteren alten, durchaus auch reparaturbedürftigen Rädern, die nicht mehr gebraucht werden", sagt Briedl. Unter anderem passiere dies bei einer Kooperation mit dem BRG Steyr, das ebenfalls reparaturbedürftige Räder sammelt. Wer daheim ein altes Rad herumstehen hat und dieses spenden möchte, kann sich bei Günther Briedl per Mail unter s402072@schule-ooe.at melden.

Während der Marktwoche werden aber auch Schüler aller anderen Schulstufen ihr Können bei Projekten zeigen. So werden unter anderem Müsliriegel produziert, Schmuck oder auch Tee. Verkauft werden all diese Produkte dann am 20. Juni im Rahmen des Schulfestes im Schulzentrum Münichholz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper