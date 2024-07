Nach Streit vermisst: 68-Jährige bewusstlos in Sierning auf Hochstand gefunden

Kurz vor Mittag meldete am Mittwoch ein 43-Jähriger seine Mutter als vermisst. Er hatte die 68-jährige Ungarin nach einem Streit zuletzt am Dienstagabend in seiner Wohnung gesehen. Üblicherweise gebe sie immer bekannt, wo sie sei. Als sie sich nicht meldete, befürchtete der Mann, dass ein Unfall passiert sein könnte und verständigte die Polizei.

Suchaktion erfolgreich

Obwohl ihr Handy eingeschaltet war, hob sie nicht ab. Mehrere Streifen, Flugpolizei und Diensthunde machten sich auf die Suche nach ihr. Um 17.20 Uhr fanden die Polizisten die Abgängige bewusstlos und merklich alkoholisiert auf einem Hochstand in Sierning.

Sie wurde von Höhenrettern der Feuerwehr gerettet und nach der notärztlichen Versorgung ins Krankenhaus nach Steyr gebracht.

