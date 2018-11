Das nenne Ich mal Schnelles handeln in Steyr.



Flausen sollten bei Politikern so wie in Steyr sofort

aufgeklärt und Konsequenzen gezogen werden.



Was für Konsequenzen gibts bei den Neos für den

ehemaligen Stalker Psycherl Kanditaten?



Da hat eigentlich in Steyr der weisse Ring sehr gut gearbeitet.



Warum wird eigentlich nicht nachgehakt von den Nachrichten,

warum es vier Jahre dauerte bis die Staatsanwaltschaft Steyr eine einstweillige Verfügung ausstellte?



Wenn Ich vom jahrelangen Martyrium höre,

durch versagen Justiz werde Ich sofort hellhörig.



Bin ja Selbst Betroffener eines mittlerweile

vier Jahre 7 Monaten lange andauerntem Martyrium

durch Justiz Wels.