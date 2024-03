Herrn Brunner kommt das Leben spanisch vor

Vieles hat sich nicht ganz so zugetragen, wie es Franz Brunner in seinen das Gemüt aufheiternden Kurzgeschichten beschreibt. Dass bei einem Strandurlaub in Fuerteventura ein kleiner Spanier im Dress eines brasilianischen Fußballstars aber an ihm wie eine Klette hing, ihn Löcher in den Bauch fragte und ihn damit ganz schön ins Wanken gebracht hat, stimmt im Grunde schon so. Den musikalischen Doppelpass zur Lesung aus seinem neuen Werk "Strandspaziergänge mit Neymar" am Donnerstag, 21. März, um 19.30 Uhr im Dominikanerhaus spielt das Steyrer Akustik-Ensemble "Creme Fine". Karten im Vorverkauf um 15 Euro, Abendkasse 18 Euro.

