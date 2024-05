Mehr als 100 Kilometer über Stock und Stein

108 Teilnehmer stellten sich der gewaltigen und schweißtreibenden Herausforderung. Das Reglement des Backyard Ultra Trail Rennens ist so einfach, wie beinhart: Zu jeder Stunde starten die Läufer in eine 6,706 Kilometer lange Runde mit 351 Höhenmetern. Für diese Strecke haben die Athleten exakt eine Stunde Zeit. Wer die Runde nicht rechtzeitig beendet hat und nicht wieder am Start steht, ist aus dem Rennen. Das Trailrennen läuft so lange, bis nur noch ein Läufer auf der Strecke ist.