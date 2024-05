Der Song Contest, eine Farce

Es war alles angerichtet, um den 68. Eurovision Song Contest (ESC) am Samstag in Malmö wie gewohnt zur ausladend-pompösen Primetime-Fernsehunterhaltung zu machen: Der schwedische Rundfunk hatte keine Kosten gescheut, 26 Kameras filmten, die knapp 200 Quadratmeter große LED-Bühne spielte alle Stückerl. Sogar die schwedische Kronprinzessin lächelte aus dem Publikum. Unter dem Motto "United By Music" sollte sich ganz Europa in Einigkeit vor dem Fernseher versammeln.