Erster Aufsteiger in Landesligen steht schon fest

Der UFC ist wieder da! Bereits fünf Runden vor dem Saisonende war Eferding in der Bezirksliga Nord der Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Damit stehen die Hausruckviertler als erster Landesliga-Aufsteiger fest. "Wir waren nicht nur das Team mit der größten Qualität, sondern auch die konstanteste Mannschaft", jubelte Eferding-Trainer Christoph Hiesl.

Vor zwei Jahren ist der Klub – der in den vergangenen Spielzeiten von der OÖ-Liga bis in die 1. Klasse abgestürzt ist – in die Bezirksliga aufgestiegen. In der vergangenen Saison verpasste Eferding hinter Katsdorf nur um zwei Punkte den abermaligen Aufstieg. Hiesl: "Das haben wir heuer nachgeholt. Schon im Herbst haben wir mit zwölf Siegen in 13 Spielen den Grundstein gelegt."

Auch eine Etage weiter oben traut er den UFC-Kickern viel zu: "Das Team hat in den vergangenen Jahren eine richtige Siegermentalität entwickelt, wird diese auch in der Landesliga nicht ablegen." Hiesl wird jedoch nicht mehr dabei sein: Der ehemalige Coach von Traun oder Bad Leonfelden legt eine Karrierepause ein: "Ich muss meine Akkus erst wieder aufladen."

Enge Titelrennen

Richtig spannend ist der Titelkampf in zwei anderen Bezirksligen. Im Süden gab es am Wochenende einen Führungswechsel: Neuhofen zog mit einem Last-Minute-Sieg gegen Schlierbach an Gunskirchen (1:1 gegen Ohlsdorf) vorbei, liegt jetzt einen Punkt voran. Torjäger Michael Reifeltshammer schoss mit seinem 28. Saisontor in der 93. Minute die Innviertler an die Spitze. Auch im Osten ist Leader Garsten einen Punkt vor Verfolger Hörsching. In der Bezirksliga West führt die SPG Utzenaich/Antiesenhofen drei Punkte vor Lambrechten.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger