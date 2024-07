Unterhaus: Torhüter am Deadline-Day heiß begehrt

Nichts geht mehr! Um 23.59 Uhr gingen am gestrigen Montag im Fußball-Unterhaus die Rollbalken herunter. Von den Regionalligen bis hinunter in die 2. Klassen ist seit heute das Sommer-Übertrittsfenster geschlossen.

Für den einen oder anderen OÖ-Klub wurde es auch am Deadline-Day noch richtig stressig: So wickelten Vorwärts Steyr, Aufsteiger Oedt oder Wallern im Transfer-Finish die letzten Neuzugänge ab. Steyr holte mit Maximilian Fahler (20) von Bundesliga-Aufsteiger GAK einen zusätzlichen Goalie – obwohl man mit Neuzugang Josef Gruber sowie Niklas Radner und Michael Fauland bereits drei Schlussmänner hat. Der Hintergrund: Fauland besitzt im Sommer eine Ausstiegsklausel, die auch nach dem Ende der Unterhaus-Transferzeit gilt – und zwar für Klubs aus dem Profibereich. Da ist die Sommer-Wechselperiode noch bis zum 5. September geöffnet. "Wir haben ihn gebeten, dass er auf die Klausel verzichtet und sich zu uns bekennt, damit wir Planungssicherheit haben. Das wollte er aber nicht, hat hingegen mehr Geld verlangt. Ich lasse mich aber nicht erpressen, deshalb habe ich auf dieser Position noch reagiert", sagt Steyr-Sportchef Gerald Perzy.

Genauso wie Liga-Rivale Wallern: Beim Transfer von Patrick Moser waren sogar drei Vereine involviert: Die SV Ried gab den 21-Jährigen an Blau-Weiß Linz ab, die Linzer verliehen den Tormann an die Trattnachtaler weiter. Mit Erwin Softic gaben die Linzer einen weiteren Kicker (fix) an deren Kooperationsklub ab.

Bis gestern Abend dauerte die Suche der Askö Oedt nach einer neuen Nummer eins. Eigentlich hatte man mit Filip Dmitrovic schon einen Ex-Profi für den Platz zwischen den Pfosten gefunden. Doch der ehemalige LASK-Tormann zog sich im jüngsten Testspiel gegen OÖ-Ligist Edelweiss einen Oberarmbruch zu – weshalb die Trauner noch einmal zum Handeln gezwungen waren. Beim gestrigen Training wurden noch einige Torhüter getestet.

Brandner als Königstransfer

Den bekanntesten Namen zog wohl OÖ-Ligist Mondsee an Land: Mit Michael Brandner wechselte der Aufstiegskapitän des FC Blau-Weiß Linz zum Team aus dem Salzkammergut. Gewissheit herrscht bei Jung-Stürmer Simon Nußbaumer: Zuletzt absolvierte der 19-Jährige ein Probetraining bei Sturm Graz, er bleibt aber in Mondsee.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

