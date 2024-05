Große, zusammenhängende Bauflächen sind in Wels mittlerweile rar. Dass vergangene Woche im Gemeinderat 6,4 Hektar im Nordwesten der Stadt zu Betriebsbaugebiet umgewidmet wurden, ist also für sich genommen schon außergewöhnlich. Die Debatte dazu zeigte erneut die zahlreichen, teils widerstreitenden Ansprüche an die Stadtplanung.