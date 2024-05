Herzstillstand auf dem Weg zum Einsatz, aber Versicherung will nicht zahlen

906 Feuerwehren rückten in Oberösterreich im Vorjahr zu 59.751 Einsätzen aus. In den 7,5 Millionen ehrenamtlichen Arbeitsstunden wurden mehr als 15.000 Brände gelöscht sowie 2892 Personen und 3802 Tiere gerettet. Rund um die Uhr sind die 63.058 aktiven Feuerwehrmitglieder in Oberösterreich auf Abruf bereit, und wenn den Einsatzkräften selbst etwas passiert, greift die Unfallversicherung – würde man zumindest annehmen. Doch in vier Fällen wurde seit 2021 von der Allgemeinen