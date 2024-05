Diese Lehren zieht Blau-Weiß für die kommende Saison

So viel hatte sich der FC Blau-Weiß Linz für das Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga bei Austria Lustenau (0:1) vorgenommen – am Ende stand man mit leeren Händen da. Womit auch die Europacup-Träume des Teams von Trainer Gerald Scheiblehner geplatzt sind: Eine Runde vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf den achten Platz, der zur Teilnahme am Europacup-Play-off berechtigt hätte, vier Punkte.