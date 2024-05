Die Schweiz gewinnt - der Song Contest in der Krise

Wie in den 67 Jahren Jahren zuvor hätte es ein bunte, unpolitische Show werden sollen - doch die Musik geriet beim Finale des Eurovision Song Contest am Samstagabend in den Hintergrund. Nemo aus der Schweiz, der sich erst im Herbst als nonbinär geoutet hatte, gewann mit dem Song "The Code", in dem er seinen Weg als Person beschreibt, die sich keinem Geschlecht zugeordnet fühlt. "Der Sieg macht mich unglaublich stolz, nicht auf mich, sondern auf die gesamt Community", sagt Nemo.