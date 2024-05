Tourismus: Funktionärsrochaden in Oberösterreich

In Oberösterreichs Tourismuswirtschaft kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Der Wirtschaftsbund bestellt Gerold Royda (57) per 16. Mai zum Spartenobmann.

Royda war seit 2015 Vorsitzender der Hotellerie in Oberösterreich und engagiert sich seit 16 Jahren in der Interessensvertretung. 1994 hatte er den Gasthof Linimayr in Hörsching von seinen Großeltern übernommen und 2011 um ein Hotel erweitert.

Royda folgt als Spartenobmann auf Robert Seeber und vertritt damit die Interessen von rund 10.000 Unternehmen. Seeber, der nächstes Jahr seinen 70. Geburtstag feiert, bleibt Obmann der Bundessparte.

"Die Verdienste von Robert Seeber sind unbestritten. Besonders während der turbulenten Phase der Corona-Pandemie erwies er sich als wichtige Unterstützung für die Tourismusbetriebe", sagt Wolfgang Greil, Wirtschaftsbund-Landesgeschäftsführer.

Nachfolger von Royda als Fachgruppenobmann der Hotellerie wird Michael Nell (42). Er betreibt mit seiner Frau Lisa Sigl das Hotel Schwarzer Bär in der Linzer Innenstadt.

