So sieht der Tourismus der Zukunft aus

Hotellerie, Gastronomie und Tourismus sind Branchen, die von den Krisen der Jahre 2020 bis 2022 mit am härtesten getroffen wurden. Beim Kongress der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), der noch bis heute in Salzburg stattfindet, wurde unter anderem eine Studie zu den Veränderungen im Tourismus präsentiert. Denn Umfragen zeigen, dass die Lust am Reisen nicht abnimmt. Die Branche ist aber anfällig für Krisen und befindet sich mitten in einer Umbruchphase.