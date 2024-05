Neustart nach Konkurs: Neue Euphorie beim Golfclub Schärding

"Ich bin stolz, was hier Großartiges durch die Mitarbeit der Mitglieder passiert. Genau das zeichnet unseren Verein aus", sagt Gerold Schneebauer, der neue Präsident des Celtic Golf Course Schärding in Taufkirchen an der Pram. In den vergangenen Wochen wurden die Weichen für eine Neuaufstellung des 1994 gegründeten Golfclubs gestellt. Wie berichtet, war im März ein Konkursantrag der KG, des Vereins und auch der Komplementär GmbH eingebracht worden. Einer der wesentlichen Gründe dafür war der