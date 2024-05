 Asyl und Migration: Ein Dauerbrenner wird zum Topthema im Superwahljahr

In dieser Woche wird Innenminister Gerhard Karner (VP) per Erlass und gegen den Willen des grünen Koalitionspartners die Regeln für den Familiennachzug verschärfen. Schon beim geringsten Zweifel an den vorgelegten Dokumenten müssen sich Antragsteller einem DNA-Test unterziehen, um nachzuweisen, dass sie zur Kernfamilie (Ehepartner, Kinder) eines in Österreich lebenden anerkannten Flüchtlings gehören. Es wird nicht das letzte Signal der Strenge in diesem Feld sein.