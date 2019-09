27-jähriger Alkolenker ohne Füherschein kam von der Straße ab

Am 6. September fuhr der syrische Asylwerber um die Mittagszeit mit seinem Pkw auf einer sehr engen Gemeindestraße in Fornach auf Höhe der Ortschaft Grubleiten. Vor ihm waren zwei Radfahrer unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kam der 27-Jährige von der Straße ab und fuhr in eine angrenzende Wiese. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich. Das berichtete die Polizei am Sonntag.

Bei der Polizei gab der Unfalllenker an, den Führerschein zuhause vergessen zu haben, wenig später gestand er aber, gar keinen zu besitzen.

Ein auf der Polizeistation durchgeführter Alkotest ergab 0,7 Promille. Der 27-Jährige wird der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.

