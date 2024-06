Brand in Ebenseer Gasthaus: 4 Feuerwehren im Einsatz

Vier Feuerwehren standen am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße in Ebensee im Einsatz, nachdem in der Küche des Gasthaus Auerhahn Feuer ausgebrochen war. Laut Polizei hatten Passanten die starke Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt. Gäste waren in dem Betrieb, der nur noch für Veranstaltungen und auf Reservierung für größere Gruppen aufsperrt, nicht zugegen, sagt die Wirtin im Gespräch mit den OÖN. Die Wirtsleute hatten am Nachmittag für sich selber gekocht.

Dabei kam es gegen 15:15 Uhr zu einer folgenschweren Unachtsamkeit, wie die Polizei berichtet: Der 60-Jährige, der in der Küche gearbeitet hatte, verließ den Raum für einen kurzen Moment. In der Zwischenzeit entzündete sich heißes Fett, die Flammen griffen auf den Dunstabzug über. Der 60-Jährige versuchte noch mittels Feuerlöscher, ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl zu verhindern.

Die Feuerwehren des Pflichtbereichs Ebensee konnten größeren Schaden verhindern. Bild: FF Roith

Die Feuerwehren Ebensee, Langwies, Rindbach und Roith eilten mit rund 50 Kameraden zur Hilfe. "Bereits bei der Anfahrt waren die Rauchschwaden zu sehen", hieß es seitens der Einsatzkräfte. Durch den raschen Einsatz unter schwerem Atemschutz konnte verhindert werden, dass sich das Feuer im Innen- und Außenbereich weiter ausbreitete. Die Abluftanlage wurde abgebaut, um Glutnester abzulöschen und ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Am Gebäude entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe, teilte die Polizei am Abend mit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Anstehende Termine müssten wegen des Brandes nicht abgesagt werden, sagt die Wirtin.

