2,52 Promille: Alkolenker (55) hatte "Streit mit Ehefrau"

Ein Pkw-Lenker erstattete am Freitag in den Mittagstunden Anzeige bei der Polizei: Auf der B1 in Fahrtrichtung Linz sei ein Pkw unterwegs, der eine Gefahr für weitere Verkehrsteilnehmer darstelle. Fast soll er einen Verkehrsunfall verursacht haben.

Um kurz nach 12 Uhr konnte eine Streife der Polizei den betreffenden 55-Jährigen in einem Pkw sitzend in Traun antreffen und kontrollieren. Er war augenscheinlich stark betrunken. Ein Alkotest ergab den Wert von 2,52 Promille. Außerdem besaß der ungarische Staatsbürger aus dem Bezirk Linz-Land keine gültige Lenkberechtigung.

Als Grund für den Alkoholkonsum gab der 55-Jährige einen heftigen Streit mit seiner Gattin an.

