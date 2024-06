Perfekter Start für Deutschland: 5:1 gegen Schottland

Beim Anpfiff der Europameisterschaft gab Gastgeber Deutschland der Euphorie einen Extra-Kick: Im Eröffnungsspiel in München fertigte der Gastgeber Schottland mit 5:1 ab.

Die Schotten hatten vom Anpfiff weg mit den Tempowechseln, die Deutschlands Taktgeber Toni Kroos im Mittelfeld auslöste, zu kämpfen. Den Wechselpass des Real-Madrid-Lenkers brachte Joshua Kimmich zur Mitte, Florian Wirtz nahm den Ball in zentraler Position direkt. Schottlands Torhüter Angus Gunn war noch dran, von der Stange sprang der Ball ins Tor - 1:0 (10.).

Spätestens mit dem 2:0 von Jamal Musiala (19.) sprang der Funke auf vom Feld auf die Tribüne über. Während die schottischen Fans vor der Partie auf sich aufmerksam gemacht hatten, wurden sie plötzlich kleinlaut und von deutschen "Oh, wie ist das schön!"-Rufen überstimmt.

Rot nach Videobeweis

Erst dann wies Schottlands Teamchef Steve Clarke seine Spieler an, die Kreise von Kroos energisch zu stören - da war der Schaden aber schon angerichtet. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde er noch größer: Bei der nächsten deutschen Chance sprang Verteidiger Ryan Porteous dem deutschen Kapitän Ilkay Gündogan auf das Schienbein. Schiedsrichter Clement Turpin ließ zuerst weiterlaufen, beim VAR-Check reichte aber eine Wiederholung: Rot für Porteous und Elfmeter. Kai Havertz verwandelte - und die deutsche Mannschaft wurde mit viel Applaus in die Pause verabschiedet.

Die zweite Halbzeit stand für Schottland da nur noch unter der Prämisse, Schlimmeres zu verhindern. Florian Wirtz verschonte die Briten bei seinem Abschluss (58.), Niclas Füllkrug fünf Minuten nach seiner Einwechslung nicht: Der Dortmund-Stürmer erzielte sein zwölftes Tor im 17. Länderspiel (68.). Bei seinem Schuss wurden 110 km/h gemessen. Und wieder wurde auf den Rängen "Oh, wie ist das schön!" angestimmt.

Wenig später jubelte Füllkrug erneut, nachdem er eine Flanke des eingewechselten Thomas Müller verwertet hatte - doch der Videoreferee verweigerte die Anerkennung: Abseits.

Dann bekamen auch die schottischen Fans etwas zu feiern: Nach einem Freistoß traf der Kopfball von Kenny McLean Verteidiger Antonio Rüdiger - und vom Deutschen sprang der Ball ins Tor - 1:4 (87.). Emre Can stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her: Ausgerechnet der eingewechselte Dortmunder, der kurz vor Turnierbeginn für den kranken Aleksandar Pavlovic nachnominiert worden war, traf ins rechte Eck zum 5:1 (93.).

Für Schottland geht es am Mittwoch in Köln gegen die Schweiz weiter, Deutschland spielt in Stuttgart gegen Ungarn.

