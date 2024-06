Friedenshoffnung oder Flop? Was von der Ukraine-Konferenz zu erwarten ist

BüRGENSTOCK/KIEW. Die neutrale Schweiz richtet am Wochenende eine Ukraine-Konferenz aus. Staats- und Regierungschefs aus 90 Ländern sollen in der abgeschotteten Luxusherberge Bürgenstock auf einem gut 1100 Meter hohen Bergrücken direkt am Vierwaldstättersee Wege zu einem "gerechten und dauerhaften Frieden" finden. Der hochrangige Gipfel hat jedoch einen großen Schönheitsfehler: Der Aggressor Russland ist nicht eingeladen.