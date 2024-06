Eine Trauerrede für Scharnsteins vermisste Bahnhofskatze

Sie hatte keinen Namen, sie war einfach die "Bahnhofskatze". Viele in Scharnstein kannten sie, manche fütterten sie auch, aber sie gehörte niemandem. Die humpelnde, stets zutrauliche und oft schnurrende Katze lebte am Bahnhof Scharnstein-Mühldorf auf dem Bahnsteig 1, wo ihr Katzenhäuschen stand.

Doch Ende April verschwand das Tier plötzlich. Niemand weiß, ob es versehentlich in einen Zug stieg (und jetzt in Pettenbach lebt?) oder ob es einem Unfall zum Opfer fiel.

Universaler Redenschwinger

Aber die namenlose Katze wird nicht einfach vergessen – Scharnstein gedenkt ihrer. Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024 gründete der Wiener Künstler Fabian Faltin die "Rederei Scharnstein" und bietet seit Monaten kostenlos Reden an. Faltin spricht zu allen Anlässen: Begrüßungen, Eröffnungen, Trinkreden, Protest- und Freudenreden, Geburtstagsreden, Weihnachtsansprachen, Stammtischreferate, Segnungen, Grillpartys, Firmenfeiern sowie feierliche Worte für Baumpflanzungen. Er sprach auf Obstwiesen ebenso wie in privaten Wohnzimmern oder im Gemeindesaal. "Ich habe schon eine Vielzahl an Bestellungen erhalten und erfolgreich abgeliefert", sagt der 43-Jährige stolz. Wichtig ist ihm bei seiner Arbeit vor allem eins: "Im Mittelpunkt steht bei mir immer der wertschätzende Dialog und das gemeinsame Tun mit der Bevölkerung."

Lesen Sie auch: Ein Straßenfest soll Scharnstein versöhnen

Deshalb bezieht Faltin ab Samstag eine Woche lang den Bahnhof Scharnstein-Mühldorf, um sich dort auf seine vielleicht wichtigste Rede im Almtal vorzubereiten. Es ist die Trauerrede für die vermisste Katze, die er am Sonntag, 23. Juni, um 15.30 Uhr am Bahnhof vortragen wird. "Es geht darum, ihr einen würdigen Abschied zu bereiten", kündigt der Rhetor an.

An diesem Samstag und Sonntag lädt Faltin die Bevölkerung jeweils von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr zu Sprechstunden am Bahnhof ein (Anmeldung unter Tel. 0680 210 76 68). Die Menschen sind aufgerufen, ihre Erinnerungen, Vermutungen, Hoffnungen im Zusammenhang mit dem vermissten Tier sowie sonstige Sorgen und Anliegen mit dem Gemeinderedner zu teilen. "Gemeinsam arbeiten wir dann an einer großen Gedenkveranstaltung, ganz im Zeichen der Menschlichkeit und Solidarität", kündigt er an. "Ein liebevolles Andenken mit Trauerrede für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie für mehr als 100 geladene internationale Gäste der Kulturhauptstadt."

Noch können die Scharnsteiner nicht wissen, was sie erwartet. Nur eins ist sicher: Es wird eine bewegende Veranstaltung werden. Und sie ist ganz sicher nicht für die Katz.

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner

