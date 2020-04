Umwelteinsatz: 200 Liter Bitumen flossen in Kanal

Bei Bauarbeiten auf dem Areal eines Industriebetriebes sind aus unbekannter Ursache etwa 200 Liter Bitumen ausgelaufen und über einen Abfluss in den Reinwasserkanal gelangt. Die Gefahr einer weiteren Ausbreitung konnten die Feuerwehrleute verhindern. Zum Abklären weiterer Maßnahmen wurde die Behörde verständigt. Ein beigezogener Experte des Landes Oberösterreich ordnete eine Reinigung des Kanals durch eine Fachfirma an. Eine Verunreinigung des Schweinbaches, in den der betroffene Reinwasserkanal geleitet wird, konnte verhindert werden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.