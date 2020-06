ÖAMTC bietet kostenlose E-Bike-Kurse an

Elektrofahrräder stehen hoch im Kurs: Ob für den Einkauf, eine gemütliche Spazierfahrt, für den Weg in die Arbeit oder eine sportliche Tour – E-Bikes sind beliebt wie nie zuvor. Leider ereignen sich auch immer wieder Unfälle und brenzlige Situationen. Um diesen entgegenzuwirken, bietet der ÖAMTC im Auftrag des Landes Oberösterreich kostenlose E-Bike-Kurse an. "E-Bikes sind grundsätzlich ein tolles Fortbewegungsmittel. Der Umstieg von einem Fahrrad auf ein E-Bike muss jedoch geübt werden. Die Elektrofahrräder sind schwerer, haben einiges an Technik verbaut und verhalten sich im Fahrbetrieb anders als normale Räder", erklärt die Verkehrssicherheitsexpertin des ÖAMTC, Petra Riener. Für den Bezirk Rohrbach findet der Kurs am 16. Juni, von 9 bis 12 Uhr, beim ÖAMTC in Rohrbach statt, für den Bezirk Freistadt am 23. Juni , von 9 bis 12 Uhr, beim ÖAMTC in Freistadt. Leihräder der neuesten Generation werden kostenlos zur Verfügung gestellt, denn der Kurs eignet sich auch als Entscheidungsgrundlage für die Anschaffung eines E-Bikes. Eine ÖAMTC-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.