Eishockey-Euphorie: Die Botschafterin jubelte mit den Fans in Prag

Es wäre ein Klacks für Bettina Kirnbauer gewesen, VIP-Karten für die große Eishockey-Sensation gegen Finnland (3:2) zu ergattern. Doch Österreichs Botschafterin in Prag wollte der Einladung, die der UFTA-Fanclub ausgesprochen hatte, Folge leisten und dieses denkwürdige WM-Match mitten in der rot-weiß-roten Anhängerschaft verfolgen. "Ich bin begeistert, ich habe es sehr genossen", sagte Kirnbauer, die das Nationalteam vor Turnierbeginn in der Residenz, dem Palais des Albrecht Hlozek von Zampach, empfangen hatte. Kapitän Thomas Raffl überreichte ihr ein signiertes Trikot, das Glück gebracht hat.

Auch Sportminister Werner Kogler ist von den Leistungen der heimischen Cracks, die heute Abend (20.20 Uhr, ORF Sport+) vor knapp 18.000 Besuchern auf WM-Gastgeber Tschechien treffen werden, angetan und überlegt, auf einen Sprung vorbeizuschauen.

Das Match gegen Norwegen am Sonntag (16.20 Uhr, ORF Sport+) würde ganz gut passen. In diesem Kräftemessen, für das UFTA (United Fans Team Austria) den Nachmittag der Tracht mit Dirndl und Lederhose ausgerufen hat, ist Österreich auf dem Papier nicht so krasser Außenseiter wie zuvor gegen die Schweiz (5:6), Rekord-Champion Kanada (6:7 n. V.), Finnland und eben den sechsmaligen Champion Tschechien.

"Neuer Tag, neues Spiel"

Teamchef Roger Bader denkt nicht daran, die Favoritenrolle anzunehmen, obwohl die Skandinavier am Donnerstag WM-Geschichte im negativen Sinn geschrieben haben. Beim 1:4 gegen Kanada gelang ihnen in den ersten beiden Dritteln kein einziger Torschuss.

Doch davon lässt sich der 59-jährige Schweizer ebenso wenig blenden wie von jener Statistik, die Österreich vor dem Tschechien-Spiel als Nummer eins führte. Keine andere Nationalmannschaft war effizienter als das Ensemble um Kapitän Thomas Raffl. Nahezu jeder fünfte Schuss fand den Weg ins Netz (Erfolgsquote 19,74 Prozent).

"Neuer Tag, neues Spiel, neue Herausforderung. Wir müssen das, was war, abhaken", sagte NHL-Star Marco Rossi. Lobeshymnen aus der finnischen Kabine sind ebenfalls Schnee von gestern, auch wenn sie runtergehen wie Öl. "Mit dem ersten Tor der Österreicher lief bei uns nichts mehr. Sie haben einen wirklich guten Job gemacht und wurden dafür am Ende (0,2 Sekunden vor der Sirene, Anm.) zu Recht belohnt. Es ist fein für sie. So ist Eishockey", sagte etwa Doppel-Weltmeister Mikael Granlund mit der Erfahrung von 878 NHL-Matches.

"Wir wussten, dass das ein hartes Match für uns werden würde. Wir haben Österreich definitiv nicht unterschätzt, dieses Team spielt ein gutes Turnier", ergänzte der 32-Jährige.

Angstgegner Norwegen?

Jetzt gilt der rot-weiß-rote Fokus den Norwegern, die die jüngsten vier WM-Duelle mit Österreich für sich entschieden haben – 3:2 n. V. (2007), 5:0 (2011), 5:3 (2019) und 5:3 (2022). Ins Auge stechen Mats Zuccarello, Klubkollege von Rossi bei den Minnesota Wild, und Altmeister Patrick Thoresen, der es mit 40 noch einmal wissen will.

"Das ist eine gute internationale, unangenehme Mannschaft mit einem starken ersten Block. Aber wir sind guten Mutes, dass wir sie schlagen können", sagte Bader.

