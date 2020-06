Furtlehner wird HLW-Direktor in Perg

Reinhard Furtlehner wird mit Beginn des Schuljahrs 2020/2021 die Leitung der HLW Perg übernehmen. Er löst damit Direktorin Eva Wiltberger-Krasel ab, die nach fünf Jahren Schulleitung und insgesamt fast 40 Jahren Lehrtätigkeit an der HLW Perg ihren Ruhestand antreten wird.

Der gebürtige Dimbacher, der seinen privaten Mittelpunkt im niederösterreichischen Ardagger gefunden hat, war in den vergangenen 13 Jahren Schulleitertätigkeit an der BBS Baumgartenberg zurück und freut sich auf die neue Herausforderung, die er mit viel Engagement und zukunftsweisenden Ideen angehen möchte. Seine Hauptaufgabe sieht er darin, den exzellenten Ruf der HLW Perg als ein wichtiges Bildungsangebot in der Region und darüber hinaus weiter zu festigen und auszubauen. Die vielfältige Ausbildung der HLW Perg biete den Schülerinnen und Schülern beste Voraussetzungen für den Start in das Berufsleben oder ein Studium. Dies würden die Rückmeldungen von Betrieben und weiterführenden Ausbildungseinrichtungen unterstreichen.

Musikliebhabern ist Reinhard Furtlehner auch durch seine sängerische Tätigkeit bekannt. Solo oder in Kombination mit der Band "Kleinstadtcombo" veröffentlicht er regelmäßig selbst komponierte Songs und Videos – zuletzt etwa den Titel "Wurzeln".

