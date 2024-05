Der Färbermarkt tauchte Gutau in ein sattes Blau

Der unverwechselbaren Optik der zahlreichen Blaudruck-Produkte beim Gutauer Färbermarkt passte sich am Sonntag auch die Farbe des Himmels an. Bei wunderbarem Frühlingswetter strömten mehrere Tausend Besucher von weit her zu diesem einzigartigen Handwerksmarkt im Gutauer Ortszentrum.

Mehr als 100 Marktstände säumten den Marktplatz und die umliegenden Straßen. Mit ihrem vielfältigen Angebot, vom Federpennal über Heimtextilien bis zum Blaudruck-Dirndl, machten sie es vor allem den Besucherinnen nicht leicht, das Richtige zu finden.

Damit der Besuch des Färbermarktes zum Rundumerlebnis wurde, hatte das Veranstaltungsteam ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Neben Blasmusik, Volkstanz und Wirtshausmusik gab es in der Pfarrkirche beispielsweise auch Lautenmusik und Gesangsdarbietungen zu hören. Höhepunkt war einmal mehr die Modenschau auf der Marktplatz-Bühne mit Blaudruckkleidung für Frauen und Männer.

