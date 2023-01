Wie der Ukraine-Krieg das Klima gefährdet

Dass der Krieg in der Ukraine eine Spur der Verwüstung hinterlässt, steht außer Frage. Doch welche Folgen hat er für das Klima? Mit dieser Frage beschäftigten sich die von den OÖN präsentierten Linzer Friedensgespräche vergangenen Freitag im Wissensturm.

Zeitgleich steigt die Gefahr, dass die Klimakrise selbst weitere Konflikte auslöst. In Impulsvorträgen, Workshops und einem abschließenden Podiumsgespräch zum Thema diskutierten Astrid Sahm, Politologin und Gastwissenschaftlerin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Martin Auer von den Scientists for Future, die Klimaaktivistin und Autorin Lena Schilling und Lucia Göbesberger, Referentin für Umwelt und Soziales der Diözese Linz, mit den Anwesenden.

Das Ergebnis: Im Kampf für das Klima brauche es starke Verbündete wie Unternehmen oder Organisationen. Denn das Interesse am Austausch sei vonseiten der Politik leider nur gering. Ein Austausch, der allerdings von einer "Kultur des Dialogs" geprägt sei. Wichtig sei, "dass wir gemeinsam darüber nachdenken, was gutes Leben für uns bedeutet", so Göbesberger.

