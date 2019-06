Hohe Kosten: Die schwierige Suche nach günstigem Wohnraum in Linz

46.000 Oberösterreicher suchen eine Wohnung – und mehr als die Hälfte von ihnen, 28.000 Menschen, würden sich am liebsten in Linz niederlassen. "11.000 von diesen Wohnungssuchenden haben einen Dringlichkeitsgrund. Das heißt, sie bekommen Familienzuwachs, stehen vor einer Scheidung oder wollen einen Hausstand gründen", sagt Nicole Hager-Wildenrotter.

Die Landesgeschäftsführerin der Mietervereinigung Österreichs kennt den Druck, unter dem viele Menschen eine leistbare Mietwohnung suchen. Und sich dabei immer wieder auch in ein finanziell sehr enges Korsett zwängen, das auf Dauer zum Problem werden kann. "Grundsätzlich soll der Wohnungsaufwand nicht mehr als 25 bis 30 Prozent des monatlichen Haushaltseinkommens ausmachen. Sehr oft ist es aber schon die Hälfte", sagt Hager-Wildenrotter. Denn auch in Linz haben die Mietpreise deutlich angezogen.

So sind auf dem freien Markt "zehn bis zwölf Euro Miete pro Quadratmeter" der Durchschnitt. "Und in guten Lagen werden auch 13 Euro und darüber verlangt. Die Lage macht sehr viel aus", sagt die Wohnungsexpertin. Macht in einer Durchschnittslage für eine 70-Quadratmeter-Wohnung 840 Euro monatlich. "Wohlgemerkt netto. Da kommen dann noch zehn Prozent Mehrwertsteuer und Betriebskosten dazu." Ein Wohnaufwand, der viele überfordere.

So sei es nicht verwunderlich, so Hager-Wildenrotter, dass zunehmend mehr Menschen in den geförderten Wohnungsmarkt drängen. Denn hier sind die Mietpreise mit sechs bis acht Euro pro Monat und Quadratmeter deutlich günstiger. Doch die Wartezeiten auf eine geförderte Mietwohnungen sind lang: "Zwei bis vier Jahre."

532 neue Mietwohnungen seien im geförderten Wohnbau im Vorjahr in Linz errichtet worden. "Aber brauchen würden wir doppelt so viele, nämlich 1000 neue geförderte Wohnungen pro Jahr ", sagt die Expertin. Die langen Wartezeiten würden viele Menschen zwingen, auf den freien, teureren Wohnungsmarkt auszuweichen. Und hier tue sich ein weiteres Problem auf: "Im privaten Bereich werden 95 Prozent aller Wohnungen auf drei bis fünf Jahre befristet vermietet. Und sehr häufig wird nach Auslauf der Befristung die Miete erhöht", was das Wohnen noch einmal teurer mache.

Wohnen und ihr Recht

Infoabend: Woran muss ich denken, wenn ich ein Haus bauen will? Was muss ich beachten, wenn ich einen Mietvertrag unterschreibe? Wie finanziere ich mein Eigenheim am günstigsten?

Zum Thema „Wohnen“ informieren Arbeiterkammer Oberösterreich und OÖNachrichten in der Reihe „Achtung Falle“ bei einer großen Veranstaltung am 17. Juni um 18 Uhr im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden Galerien. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter mitglieder@akooe.at oder der Telefonnummer 0 50 / 69 06 - 31 14 wird gebeten.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at