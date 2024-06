30 Grad erst am Dienstag: Der Sommer lässt noch weiter auf sich warten

Auch am dritten Juni-Wochenende sind derzeit sommerliche Temperaturen kaum in Sicht: Obwohl der heutige Samstag recht sonnig startete, erreichte bereits am Vormittag lebhafter Westwind mit Spitzen von bis zu 60 km/h das Bundesland.

Am Nachmittag ziehen im südlichen Bergland sowie im Mühlviertel einzelne Schauer durch, zum Abend hin verdichten sich die Wolken. Die Höchstwerte erreichten um die Mittagszeit etwa 24 Grad Celsius, dann wird es deutlich kühler, prognostiziert Geosphere Austria.

Sommerlicher Wochenbeginn

Das wechselhafte Wetter mit einer Mischung aus Sonne und Wolken und Höchstwerten zwischen 18 und 23 Grad bleibt Oberösterreich auch am Sonntag erhalten, vereinzelt ist im südlichen Bergland am Abend mit Gewittern zu rechnen. Doch der Sommer lässt weiterhin auf sich warten, heißt es von den Meteorologen der Geosphere Austria.

Erst am Montag überwiegt wieder der Sonnenschein, das Thermometer zeigt Temperaturen von bis zu 27 Grad an. Erneut könnten vereinzelte Gewitter und Regenschauer im südlichen Bergland auftreten. Die 30-Grad-Marke werde voraussichtlich am kommenden Dienstag überschritten: Viel Sonnenschein werde im ganzen Bundesland erwartet, starke Gewitter sind derzeit laut Meteorologen nicht in Sicht.

Die Prognose für Ihre Region: nachrichten.at/wetter

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.