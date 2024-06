Wo der Regen im Weltall erforscht wird

Wenn es im Weltraum regnet, bleibt das auf dem Trafelberg nicht verborgen. Veronika Haberle registriert es: Sie ist Physikerin, Schwerpunkt Weltraumwetter. Um das zu beobachten, schaut sie allerdings nicht in den Himmel, sondern geht in einen Stollen. Hier im Berg, etwa 50 Kilometer südwestlich von Wien, wird Schwerkraft untersucht, werden Erdbeben genauso aufgezeichnet wie Atombombentests in Nordkorea oder eben das Erdmagnetfeld analysiert.