Mäusebussard attackierte Jogger

Böse Überraschung für den ehemaligen sportlichen Leiter der SV-Ried-Amateure Gerald Eiblmayr. Heute Früh wurde er in seiner Heimatgemeinde Neuhofen im Innkreis beim morgendlichen Joggen von einem Mäusebussard von hinten angefallen und dabei am Kopf gebissen. Die Verletzung war so schwer, dass er im Krankenhaus Ried genäht wurden musste. Da das Waldstück Hochholz bei den Kindern sehr beliebt ist , möchte der Betroffene jetzt auf diese Gefahren hinwiesen.



