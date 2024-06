Seit 100 Jahren frischer Käse aus alten Stiftsmauern

SCHLIERBACH. Zwei Begebenheiten stechen sofort ins Auge und in die Nase: Stift Schlierbach, wie es majestätisch über dem Kremstal thront, und der typisch intensive Duft des Schlosskäses. Heute, Samstag, wird gefeiert: Seit 100 Jahren wird in den heiligen Hallen des Zisterzienser-Klosters Käse hergestellt. Der Tradition verpflichtet, wird das Jubiläum mit einem Gottesdienst in der Stiftskirche und der neuen Ausstellung "Käse mal anders" begangen.