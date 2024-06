Regionalzug kollidierte in Wippenham mit Stier

Mit diesem Hindernis war nicht zu rechnen: Als ein 58-jähriger Lokführer am Freitag gegen 23:30 Uhr einen Regionalzug in Richtung Ried im Innkreis steuerte, stand im Gemeindegebiet von Wippenham (Bezirk Ried im Innkreis) plötzlich ein Stier auf den Gleisen. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, leitete der Mann sofort eine Notbremsung ein, konnte die Zuggarnitur aber nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Lesen Sie auch: Triebwagen streifte Pkw nach Auffahrunfall in Straßham

Der Stier – er dürfte zuvor von einem Bauernhof in der Umgebung entlaufen sein – wurde vom Triebwagen erfasst und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Feuerwehr Wippenham rückte für die Bergungsarbeiten an. Der Lokführer und ein Fahrgast, der zu später Stunde noch im Zug unterwegs war, überstanden den Unfall mit einem gehörigen Schrecken, aber unverletzt.

Lokalisierung: Wippenham liegt im Bezirk Ried im Innkreis

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.