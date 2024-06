Zillenmeister in Ach

Die besten oberösterreichischen Zillenfahrer messen sich heute, Freitag, 14., und morgen, Samstag, 15. Juni, auf der Salzach in der Gemeinde Hochburg-Ach. Die Feuerwehr Ach an der Salzach richtet dieses Mal wieder den Landesbewerb aus. Rund 1000 Teilnehmer werden in den nächsten zwei Tagen erwartet, sie erhoffen sich auch zahlreiche Besucher, die sie während der Bewerbe anfeuern. Der 62. Landes-Wasserwehrleistungsbewerb beginnt heute um 9 Uhr und geht am Samstag ab 7 Uhr morgens weiter. Siegerehrung ist am Samstag um 18 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Hochburg-Ach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.