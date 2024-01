Carportbrand in Steyr: 2 Polizisten starteten die Löscharbeiten

Der Schuppen und der angrenzende Carport standen in Flammen.

Um 04:15 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Carportbrand nach Steyr in den Stadtteil Münichholz gerufen. Als die Polizeistreife, eine Polizistin und ihr Kollege, am Einsatzort ankam, stand der Carport und der angrenzende Holzschuppen bereits in Vollbrand. Ein geparkter Peugeot hatte auch schon Feuer gefangen.

Beherzt griffen die Polizeibeamten ein : Sie griffen zum Feuerlöscher, den sie laut Pressestelle in ihrer Dienstfahrzeug-Ausrüstung mitführten und starteten die Löscharbeiten. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Steyr konnte das Feuer so bereits etwas eingedämmt werden.

Die Feuerwehrleute löschten den Brand gänzlich, der Einsatz konnte nach zwei Stunden beendet werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude wurde so verhindert. Doch der Sachschaden ist beträchtlich: Er wird laut Polizei im knappen fünfstelligen Bereich geschätzt. Das Auto wurde schwer beschädigt, der Carport brannte zur Gänze ab.

Die beiden Bewohner des angrenzenden Wohnhauses, eine 54-Jährige und ein 28-Jähriger, blieben unverletzt.

Asche als mögliche Brandursache

Brandstiftung konnte nach Ermittlungen ausgeschlossen werden. Laut Polizei erhärtete sich der Verdacht, dass im Schuppen gelagerte Asche eines Kamins zum Brand geführt haben könnte.

