Linzer Schüler liefen 4131 Runden für die Krebshilfe

Wie bringt man Kinder und Jugendliche in Bewegung? Wie lehrt man sie, Eigenverantwortung zu übernehmen? Auf welche Art und Weise schult man ihr soziales Verhalten und das Achten auf jene, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht wie einem selbst?

Die Antwort auf diese Fragen gaben unlängst Schülerinnen und Schüler des BRG solarCity Linz auf bemerkenswert Art. Beim Schulsport-Jahrestag unter dem Motto "Im Team zum Erfolg" waren 409 Schülerinnen und Schüler aktiv, die sogenannte "Hoffnungsrunden" liefen, von denen jede ihr Geld wert war, wie Patricia Teufl, Sport- und Englischlehrerin, berichtet.

11.000 Euro für die Krebshilfe

Sich bewegen, zusammenzuarbeiten und Gutes zu tun – auf diesen drei Beinen stand die Idee, die auf fruchtbaren Boden fiel. Denn die mehr als 400 Aktiven, die für jede gelaufene 300 Meter lange "Hoffnungsrunde" einen oder mehrere Sponsoren gewinnen mussten, erliefen am Ende rund 11.000 Euro für den guten Zweck. Das Geld wurde für die Krebshilfe gespendet.

Was Teufl und die Lehrerkollegen am meisten freute, war nicht nur der Umstand, dass sich die Jugend an diesem Tag als bewegungswillig erwies. Am Ende waren 4131 gelaufene Runden ein deutliches Indiz dafür, was man bewegen kann, wenn man sich gemeinsam in Bewegung setzt.

Teamarbeit im Vordergrund

"Kontrolliert" wurden die Runden übrigens an eigenen Checkpoints, in denen für jede gelaufene Runde farbige Gummiringerl gesammelt wurden, die am Ende zusammengezählt wurden und so das Spendenergebnis brachten. Dabei stand auch die Teamarbeit im Vordergrund, waren doch die helfenden Hände von Schülern, Eltern, Lehrkräften und Sekretärinnen im Einsatz.

Besondere Momente gab es für Teufl viele. Einer war, als Burschen aus der 5. Klasse einen Rollstuhlfahrer unterstützt haben, indem sie abwechselnd mit ihm die Runde gelaufen sind, also sie liefen und schoben den Rollstuhl an. "Das war mein Highlight des Tages", sagt Teufl.

