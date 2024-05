3 Männer rasten der Polizei auf A9 davon, verloren Reifen in Tunnel

Eine Polizeistreife der Autobahnpolizei Klaus wollte den Pkw mit kroatischen Kennzeichen am Freitag gegen 16:40 Uhr bei der Abfahrt Ried im Traunkreis zu einer Kontrolle anhalten. Das Fahrzeug fuhr zunächst hinter dem Streifenwagen auf dem Verzögerungsstreifen. Kurz nachdem sich die Polizisten bereits auf der Autobahn-Abfahrt befanden, lenkte der Pkw-Lenker dahinter plötzlich nach links und stieg aufs Gas.

Riskante Überholmanöver

Der Wagen raste mit hohem Tempo davon, mehrmals überholte der Fahrer riskant andere Fahrzeuge. Bei der Baustelle Inzersdorf fuhr er viel zu schnell in den gesperrten Baustellenbereich ein und prallte mit dem Pkw zweimal rechts gegen die Betonleitwand.

Obwohl das Auto dabei stark beschädigt wurde, fuhr der Lenker mit hohem Tempo weiter in den Ottsdorftunnel bei Micheldorf. Dort löste sich der rechte Vorderreifen von der Felge und der Pkw kam kurz vor der Tunnelausfahrt zum Stillstand.

Lokalisierung: Der Ottsdorftunnel:

Die drei Fahrzeuginsassen, 19 und 20 Jahre alt und aus dem Bezirk Linz-Land, flüchteten darauf zu Fuß in ein an die A9 angrenzendes Waldgebiet.

Gestohlene Kennzeichen, kein Führerschein

13 Streifen und Polizeihubschrauber waren an der Suche nach den drei Männern beteiligt. Gegen 17:25 Uhr wurden die Flüchtigen in einem Siedlungsgebiet festgenommen. Am nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw waren gestohlene kroatische Kennzeichen montiert. Der rumänische Lenker besitzt keinen Führerschein. Er wird wegen mehrerer Verkehrsdelikte angezeigt.

