Feuerwehr: 511 Stunden im Einsatz für Behamberg

Mit diesen und vielen weiteren Zahlen konnte Kommandant Josef Hirtenlehner bei der Mitgliederversammlung im Beisein von Ortschef Karl Josef Stegh und Pfarrmoderator Pater Georg aufwarten.

In den Dienst der Allgemeinheit stellten sich die Florianis nicht nur in den 511 Einsatzstunden bei sechs Brandeinsätzen, zehn Brandsicherheitswachen, 19 technischen sowie vier Schadstoffeinsätzen. Zudem fielen auch 18 Übungen mit 444 Stunden sowie 8519 freiwillige Stunden für weitere Tätigkeiten an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Behamberg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.