Großbrand in aufgelassenem Gasthaus in Salzburg: 4 Obdachlose verletzt

Beim Brand eines ehemaligen Gasthauses in der Nacht auf Samstag in Salzburg sind 4 Personen leicht verletzt worden. Sie wurden von der Rettung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht, berichtete die Sprecherin des Roten Kreuzes Salzburg, Roberta Thanner, der APA. Ein Passant hatte gegen 3 Uhr das Feuer in dem bereits länger leer stehenden Gebäude, in dem sich ein Gasthaus mit einer angrenzenden Wohnung befand, bemerkt.

Flammen schlugen bereits aus dem Dachstuhl

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl: "Wir haben 4 Personen aus dem verrauchten Bereich gerettet und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung der Rettung übergeben", sagte Stefan Jakolitsch von der Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg gegenüber der APA. Die Personen hätten geschlafen und vom Brand nichts bemerkt gehabt. "Das hätte schlimm ausgehen können." Bei den Geretteten soll es sich um Obdachlose handeln, die in dem ehemaligen Gasthaus Unterschlupf gesucht und es sich entsprechend eingerichtet hatten.

Es seien laut Feuerwehr rund 40 Quadratmeter Dachstuhl vom Brand betroffen gewesen. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer mit der Bekämpfung von außen sowie von innen rasch unter Kontrolle gebracht. Gegen 7.30 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden.

Brandursache noch unklar

Brandermittler suchten Samstagvormittag nach der Ursache des Feuers in dem stromlos geschalteten Gebäude. Wenn die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen hat, wird der vom Brand betroffene Bereich mit einem Kran ausgeräumt, um mögliche versteckte Glutnester bekämpfen zu können. Die Eberhard-Fugger-Straße war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt gewesen.

