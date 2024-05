Neu in Linz: Wirtschaftsbildung, um "junge Menschen noch besser auf das Leben vorzubereiten"

Was ist unter dem Begriff Inflation zu verstehen? Was ist der Zinseszinseffekt und welche Auswirkungen hat es auf einen Einzelnen, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzinssatz erhöht? "Ein wirtschaftliches Grundverständnis ist ein wesentliches Element, um ein mündiger Staatsbürger zu sein", sagt Stefan Koch, Rektor der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz.