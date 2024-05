Mountainbike-Strecke führt Sportler auf gesicherte Pfade

Auf eine neue Mountainbikestrecke dürfen sich Zweiradsportler im Mühlviertel freuen. Die Mitglieder der im vergangenen Sommer gegründeten Sektion Mountainbike der Sportunion Weitersfelden arbeiteten in den vergangenen Monaten sehr engagiert und intensiv an der Entwicklung der Strecke M11.

Angelehnt an den M10 in St. Leonhard bei Freistadt konnte eine wunderschöne Strecke in Form einer "Acht" mit Kreuzung am Weitersfeldner Marktplatz erstellt werden. "Uns war es wichtig, dass wir mit der neuen Mountainbikestrecke auch einen Mehrwert für unsere Gastwirte schaffen. Daher wird der Marktplatz beim Start, etwa zur Wegmitte sowie am Ende angefahren," sagt Sektionsleiter Peter Mühlbachler.

40 Gestattungsverträge

Die Mountainbikestrecke M11 ist in einen 32 km Nordkurs mit 1030 Höhenmetern und einen 20 km Südkurs mit 430 Höhenmetern unterteilt. Letzterer führt auch in die Nachbargemeinden Kaltenberg und St. Leonhard. Hierfür mussten 40 Gestattungsverträge mit Grundstücksbesitzern abgeschlossen werden. Bis zur Eröffnung wird die Strecke noch mit 300 Schildern ausgeschildert. "Mein Dank gilt allen Grundstückbesitzern, die das Projekt mittels Gestattungsvertrag unterstützen. In besonderem Maß gilt das für alle Landwirte, Jäger und Reiter! Ohne sie wäre ein Mountainbikekurs wie in anderen Gemeinden nur schwer möglich," sagt Union-Obmann Klaus Preining.

Die Eröffnungsfeier der M11 Mountainbikestrecke findet am Samstag, 8. Juni, mit Start und Ziel im Weitersfeldner Sportzentrum statt. Gestartet wird ab 10 Uhr im 15 Minuten Rhythmus mit mehreren Guides. Egal ob mit dem E-Bike oder unmotorisiert sind alle Radsportler willkommen, am Eröffnungstag den M11 mit dem Rad zu bewältigen. Um eine Anmeldung unter www.union-weitersfelden.at wird gebeten.

