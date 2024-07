Tanzlust und Volksmusik

Musikalische Stilgrenzen werden mühelos und voller Spielfreude überwunden, wenn die "Sunnseitns" diesen Samstag auf dem Gelände der Braucommune Freistadt Musiker und Tänzer aus acht Ländern zum "Festival des tanzenden Publikums" auf die Bühne holt.

Der Bogen der eingeladenen Künstler spannt sich von Österreichs Indierockband "Endless Wellness" bis zur Sweet Emma Band mit der US-Amerikanischen Soulsängerin Chanda Rule und dem französischen Akkordeon-Virtuosen Arnaud Méthiviér. Insgesamt zwölf Gruppen und drei DJs bereiten den Boden für eine durchtanzte Sunnseitn-Nacht. Für Publikum aus dem Zentralraum gibt es das Sunnseitn-Shuttle, das am Samstagabend vom OK-Platz in Linz zum Brauhaus Freistadt und spätnachts wieder retour fährt.

Bereits am Freitag (19 Uhr) findet im Wirtshaus Pammer in Guttenbrunn das Sunnseitn-Warmup statt. Am Sonntag (11 Uhr) rundet ein Mittagsschoppen im Gasthaus Riepl in Gallneukirchen die diesjährige Sunnseitn-Tanzlust ab.

